Eranio: "Higuain deve fare di più. Cutrone? Dà sempre il 100%"

Ospite negli studi di Milan TV nel post-partita di Milan-Dudelange, l'ex rossonero Stefano Eranio ha parlato così di Higuain e Cutrone: "Per le qualità che ha, Higuain deve dare e fare di più. Cutrone ha dato come sempre il 100%, è un esempio per tutti per come si deve entrare sempre in campo e con quale atteggiamento bisogna giocare. Patrick dà sempre tutto quello che ha".