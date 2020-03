Eranio: "Maldini e Boban si sono sentiti traditi perché non sono stati interpellati. Gazidis? Finora non ha portato niente"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha commentato così il momento del Milan: "Dispiace perché si pensava che si fosse riusciti a trovare una linea positiva dopo i problemi iniziali. Boban e Maldini avevano preso un giocatore come Ibrahimovic, il cui arrivo ha portato qualche risultato in più. Lo stesso Pioli stava facendo bene, peccato. Ora siamo punto e a capo. Rangnick? Non lo conosco bene ma è un uomo di fiducia di Gazidis, ma non è normale come è stata gestita la situazione. Se l'avesse scelto fin dall'inizio, nessuno avrebbe detto niente. Maldini e Boban si sono sentiti traditi perché non sono stati interpellati. Gazidis? Va bene se la squadra va bene, le due cose vanno di pari passo. Fino a questo momento non ha portato niente, ma era difficile fare miracoli".