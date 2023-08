Eranio non ha dubbi: "Pioli ha tra le mani una squadra da scudetto"

vedi letture

Intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare del Milan, l'ex rossonero Stefano Eranio ha spiegato: "Pioli ha tra le mani una squadra da scudetto, ora come ora il Milan è quella che si è rinforzata di più e meglio. Reijnders mi sembra già un veterano, e occhio a Chukwueze, dribbla e va velocissimo: ha l'esuberanza dei giovani talenti. Magari gli andrà perdonata qualche serata a vuoto come succedeva con Leao, ma con il nigeriano Pioli ha molta più qualità in attacco".