Eranio su Calhanoglu: "Speriamo che si sia sbloccato con il gol al Dudelange"

Ai microfoni di Milan TV, Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha commentato così la prestazione di Hakan Calhanoglu contro il Dudelange: "Sta facendo gli strardinari. E' un giocatore di qualità, ma è anche molto genoroso. Speriamo che si sia sbloccato con il gol al Dudelange. Tutti si aspettano molto da lui, è uno di quelli che calcia meglio in Serie A e quindi da lui è lecito aspettarsi qualche gol in più".