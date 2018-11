Eranio su Milan-Dudelange: "L'approccio non è stato dei migliori, ci si aspettava di più da alcuni giocatori"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha commentato così a Milan TV la prestazione del Milan contro il Dudelange: "In partite così l'approccio è molto importante. Purtroppo mentalmente non era una gara facile, c'era grande curiosità anche per vedere alcune novità come Halilovic e Simic. L'approccio non è stato dei migliori e poi dai giocatori più tecnici ci si aspettava qualcosa in più. Tutto ciò ha complicato la partita. Non credo che Gattuso possa essere soddisfatto della prestazione dei suoi, sicuramente avrebbe voluto spendere meno energie".