ESCLUSIVA MN - F.Galli: "Pensare alla demolizione di San Siro è un colpo al cuore, ma serve uno stadio nuovo"

Queste le parole di Filippo Galli, ex rossonero, a Milannews.it dopo la presentazione dei due progetti per il nuovo stadio: "Il cuore mi dice San Siro tutta la vita, ma bisogna guardare alla ragione e al progresso. Sono due progetti all'altezza, non voglio sbilanciarmi, ma sono entrambi molto belli. Pensare alla demolizione di San Siro è un colpo al cuore, ma hanno spiegato bene che c'è la necessità di avere una struttura nuova".