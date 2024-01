esclusiva mn - Traversa: "Jovic e Okafor ottimi gregari. Leao? Quando è in giornata è impressionante"

Riguardo all’imminente Milan-Bologna, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Martino Traversa, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita ti aspetti tra Milan e Bologna?

“Sarà molto aperta e combattuta, aperta a ogni esito. Il Bologna è un ottima squadra, allenata da un grande tecnico come Thiago Motta. C’è da aspettarsi di tutto”.

I calciatori rossoneri che ti hanno convinto maggiormente sin qui?

“Direi tutti quanti i centrali difensivi, soprattutto l’ultimo arrivato Gabbia insieme a Kjaer e il centrocampo: adesso, con il ritorno di Bennacer, potrebbe essere davvero un Milan di grande spessore nel girone di ritorno”.

In quale reparto i rossoneri ti sembrano maggiormente vulnerabili?

“A differenza di quanto si diceva e pensava a inizio stagione, Jovic e Okafor si sono rivelati due ottimi gregari per far riposare Giroud. Se penso a un punto di debolezza, guardo ai terzini: Calabria non sempre è convincente e Teho Hernandez non ha praticamente sostituiti. In estate, penso faranno qualcosa”.

A tuo giudizio cosa occorre a Leao per diventare definitivamente un top player?

“In campo non fa cose normali, quando è in giornata. Gli manca continuità. Se la trovasse, avrebbe davvero pochi eguali in Europa. È impressionante”.

Il tuo punto di vista in merito all’operato di Pioli nel corso della stagione attuale?

“Con tutta sincerità e onestà, io penso che il ciclo di Pioli sulla panchina del Milan sia giunto al termine e che, anche in società, lo abbiano ben compreso. È un grande allenatore che ha contribuito a riportare a vincere il club. Ma, dalla prossima stagione, meglio cambiare. Con chi? Magari un tecnico di livello internazionale…”.

A proposito di campo internazionale: il Diavolo potrebbe ambire a vincere concretamente l’Europa League?

“Sarebbe un bel coronamento per il ciclo di Pioli. Vedremo. La competizione non è semplice. Sicuramente, l’avere al proprio fianco Ibra, aiuta in competizioni di questo tipo”.