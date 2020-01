Espirito Santo: "Esclusione di Cutrone decisa insieme"

Dopo 6 mesi deludenti in Inghilterra, Patrick Cutrone potrebbe fare ritorno in Serie A. L'attaccante comasco, ai margini del progetto del Wolverhampton, è vicino alla Fiorentina desiderosa di renderlo il rinforzo per l'attacco di Beppe Iachini. La trattativa tra i Viola e l'ex Milan è ai dettagli e l'esclusione di Cutrone dalla sfida di Fa Cup contro il Manchester United lo conferma. Proprio sulla panchina dell'italiano, l'allenatore degli Wolves Nuno Espirito Santo ha affermato: "Ho parlato con lui e abbiamo deciso insieme che non avrebbe giocato. La sua cessione? Non ho intenzione di parlarne. Aspettiamo e vediamo quello che succederà". Parole, quelle dell'allenatore portoghese, che sanno di addio.