Euro 2032, parla Montella: "Italia e Turchia due paesi di talento, magari sarò ancora ct..."

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Euro 2032 di Italia e Turchia sarà un Europeo organizzato da due nazioni di grande talento, due paesi con una storia millenaria. Mi piacerebbe essere commissario tecnico della Turchia tra nove anni, perché no". Così Vincenzo Montella, ct della nazionale di Ankara, commenta l'assegnazione del campionato Europeo 2032 a Italia e Turchia alla vigilia del suo esordio in panchina domani contro la Croazia in una partita di qualificazione a Euro 2024. (ANSA).