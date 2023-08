Evani punta su Pulisic: "In rossonero può dimostrare tutto il suo valore"

Intervistato da Tuttosport, l'ex giocatore rossonero Alberico Evani ha rilasciato anche alcune dichiarazioni su Christian Pulisic, nuovo attaccante del Milan. Ecco le sue parole: "A me è sempre piaciuto. Non ha avuto molta continuità al Chelsea, ma in rossonero può dimostrare tutto il suo valore".