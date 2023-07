Evani su Milan e Inter: "I nerazzurri erano più forti, ora siamo lì. I rossoneri hanno acquistato fisicità, qualità e più opzioni"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 13:11 Gli ex

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alberico Evani, ex giocatore rossonero, ha parlato così della differenza tra Milan e Inter: "L’Inter era più forte, ora siamo lì. Il Milan ha acquistato fisicità, qualità e più opzioni. In attacco non dipende più dal solo Giroud. Può reggere due competizioni importanti. L’Inter resta una delle più attrezzate e aveva meno bisogno di mercato che è ancora lungo. I valori cambieranno".