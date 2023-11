Evani sul Milan: "Ha fatto un buon mercato estivo, squadra più forte dell'anno scorso"

vedi letture

Il Milan e l’Italia sono stati alcuni degli argomenti toccati da Alberigo Evani. E cioè il suo passato da calciatore e quello più recente da vice allenatore accanto a Roberto Mancini con cui ha vinto l’ultimo campionato europeo. Ospite in Abruzzo per una serata di beneficenza organizzata dal Milan club Val Vibrata, Evani ha spiegato i motivi per cui ha deciso di non seguire l’ex CT della Nazionale in Arabia Saudita: “Ho ricevuto la chiamata ma ho preferito la famiglia. Ho deciso di fare una scelta di vita. Spero comunque di poter allenare, mi è stata proposta la panchina della nazionale femminile ma ho rifiutato”.

Il discorso è scivolato poi sul Milan di Stefano Pioli, chiamato al rilancio dopo l’ultimo periodo negativo dal punto di vista dei risultati: “Il Milan dal mio punto di vista ha fatto un buon mercato quest’estate. La squadra è più forte dello scorso anno e la partenza di Tonali è stata sopperita con degli arrivi di talenti come Pulisic e Reijnders. Sono fiducioso per il proseguo della stagione”.