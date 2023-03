MilanNews.it

Venti anni fa Alessandro Nesta segnava il suo primo gol in maglia rossonera: era la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Perugia a San siro e i rossoneri vinsero per 2-1. Oltre al difensore centrale per il Milan andò in rete Joahn Dahl Tomasson.