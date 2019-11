Ex Milan, anche Dhorasoo in politica: è candidato sindaco a Parigi

Dopo George Weah e Kakha Kaladze, un altro ex rossonero è pronto ad entrare in politica: come riporta Tuttosport, si tratta di Vikash Dhorasoo, 46enne ex centrocampista con 13 presenze in rossonero nella stagione 2004-05, il quale si è candidato come sindaco di Parigi per le elezioni comunali in programma a marzo dell’anno prossimo. Il francese correrà con il movimento La France Insoumise, partito della sinistra radicale (traduzione “La Francia Indomita”) che nel 2017 ha appoggiato Jean-Luc Mélenchon alle elezioni presidenziali per l’Eliseo.