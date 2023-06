Ex Milan. Andrea Pirlo è ufficialmente il nuovo allenatore della Samp

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria dovrà ripartire dalla Serie B e con lei anche Andrea Pirlo, ex giocatore del Milan, che è stato ufficializzato come nuovo allenatore dei blucerchiati. Pirlo non è riuscito a convincere nel suo anno da tecnico della Juventus e neanche nell'ultima esperienza turca al Fatih Karagmuruk da cui è stato esonerato. Due anni di contratto per lui con opzione per una terza stagione.