Ex Milan, Aster Vranckx sogna il ritorno in Serie A: due squadre interessate

Pochi lampi di luce sono arrivati nella passata stagione dal mercato, fallimentare, estivo post scudetto. Molti giovani, poca esperienza e una gestione tecnica probabilmente non all'altezza, di quella che sarebbe dovuta essere la stagione della riconferma dopo il campionato vinto. Tra le meteore sbarcate a Milano nell'estate 2022, spicca sicuramente il nome del giovane centrocampista belga Aster Vranckx. Nella sua parentesi in rossonero, poco spazio e senza impressionare particolarmente il Milan, che decise poi di non esercitare il diritto di riscatto per comprare il cartellino al prezzo di 12 milioni di euro. Il centrocampista classe 2002 ha fatto poi ritorno al Wolfsburg, che dopo alcune trattative fallite per una sua nuova cessione lo ha tenuto in organico durante questa stagione.

L'ex Milan ha un contratto che scade a giugno 2025, senza rinnovo il Wolfsburg certamente lo venderà nel prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, Napoli e Lazio lo hanno seguito in questi mesi, ma potrebbe essere un’occasione interessante anche per la Fiorentina. Il belga gradirebbe non poco un ritorno in Serie A, una nuova chance per dimostrare il valore mai espresso di un ragazzo che resta un'interessante prospetto del calcio belga.