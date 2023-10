Ex Milan, Brahim con il Maroccco? Il CT della Roja: "A quanto so vuole la Spagna"

Luis De La Fuente, ct della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di qualificazioni europee contro la Scozia, affrontando numerosi argomenti a partire dalla scelta che avrebbe preso Brahim Diaz di giocare per il Marocco e non per la Roja: "Può essere assolutamente selezionato dalla Spagna, è un buon giocatore e le porte sono aperte per lui. Nessuno mi ha detto niente, sappiamo che chi ha questa possibilità deve decidere per una nazionale o per l'altra, ma da quanto ne so Brahim vuole giocare con la Spagna".