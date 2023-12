Ex Milan, Brahim nominato giocatore del mese di dicembre del Real Madrid

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 13:30 Gli ex

Brahim Diaz, ex giocatore rossonero fino alla scorsa stagione, si sta ritagliando piano piano il suo spazio all'interno di una rosa come quella del Real Madrid che è piena zeppa di campioni e che vede nel suo ruolo tanti giocatori formidabili, a partire da Jude Bellingham. L'ultimo mese per lo spagnolo è stato molto positivo, tanto da essere nominato giocatore del mese di dicembre dai tifosi blancos.

Nell'ultimo mese Diaz ha giocato 5 partite tra campionato e Champions League, trovando in tre partite della Liga la bellezza di due gol e un assist. In totale il suo rendimento stagionale recita: 17 gare giocate, 4 gol e 2 assist. Un bel bottino.