Ex Milan, Brescianini finito nel mirino di Juventus ed Atalanta

Marco Brescianini è senza ombra di dubbio una delle rivelazioni di questo inizio di stagione in Serie A. In quel di Frosinone l'ex Milan sta mettendo in mostra tutte quelle qualità sulle quali il Diavolo non ha puntato e che potrebbero alla fine garantirgli un importante salto di qualità in carriera nella prossima estate.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, nel prossimo calciomercato estivo potrebbe esserci un duello fra la Juventus e l'Atalanta per Brescianini, con il Milan che osserva comunque interessato l'evolversi delle questioni relative al futuro del prodotto del suo vivaio considerato il fatto che in estate si è assicurato il 50% sulla futura rivendita dell'attuale centrocampista del Frosinone.