Ex Milan, Conti inutilizzato alla Sampdoria: risoluzione idea concreta ma difficile

Andrea Conti è uno dei giocatori con l'ingaggio più oneroso in casa Sampdoria, ma il suo impiego in questa stagione non va di pari passo a esso. Il terzino classe '94 infatti ha giocato appena undici minuti fra Serie B e Coppa Italia con la maglia blucerciata chiuso da Fabio Depaoli e Petar Stojanovic nel ruolo e per questo la società starebbe pensando di liberarsi del suo contratto viste anche le difficoltà economiche e la necessità di far quadrare i conti.

Secondo quanto riferito dall'edizione genovese de La Repubblica il club starebbe pensando a una soluzione per il giocatore con la strada della risoluzione del contratto che appare però complessa. Prima infatti servirebbe dal procuratore del calciatore uno sconto e una rateizzazione degli emolumenti restanti ancora previsti dal contratto. Una matassa decisamente non semplice da sbrogliare.