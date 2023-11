Ex Milan, è il compleanno di Suso! Il club sui social: "Rientra al centro e... spegni 30 candeline"

Il Milan oggi festeggia un ex calciatore rossonero che, specialmente negli anni più difficili della storia recente del Diavolo, ha avuto spesso un ruolo di primo piano: si tratta di Jesus Fernandez Saez, meglio noto come Suso che nella giornata di oggi festeggia il compleanno. E non è un festeggiamento qualsiasi, si tratta del trentesimo compleanno. Sui social il Milan ha scritto, ricordando la sua giocata tipo: "Rientra al centro e... spegni 30 candeline".