Ex Milan, Fonseca parte bene insieme al suo Lione: sei punti in tre partite

Buon impatto dell'ex tecnico del Milan Paulo Fonseca sulla panchina del Lione. Il portoghese ha raccolto sin qui sei punti in tre partite in Ligue One. Per ultima, la vittoria netta per 4-1 sul campo del Montpellier grazie alle reti di Mikautadze, Nuamah, Tolisso e Lacazette.

IL TABELLINO DI MILAN-VERONA

MILAN-HELLAS VERONA 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker (1'st Jiménez), Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana (23'st Pulisic), Reijnders; Musah, João Félix (43'st Terracciano), Sottil (1'st Leão); Gimenez (37'st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Pavlović; Bondo; Camarda, Chukwueze. All.: Conceição.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Niasse, Duda, Kastanos (17'st Lazović), Bradarić (39'st Oyegoke); Suslov (39'st Cissè); Sarr (23'st Mosquera). A disp.: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Okou; Bernede, Cissè; Ajayi, Lambourde, Livramento. All.: Zanetti.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Gol: 30'st Gimenez (M).

Ammoniti: 11' Coppola (HV), 16' Musah (M), 21' Niasse (HV), 43' Bradarić (HV), 5'st Duda (HV), 14'st Jiménez (M), 34'st Gimenez (M).

