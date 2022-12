Ex Milan, Franck Tsadjout potrebbe tornare all'Ascoli

Fonte: tuttomercatoweb.com

Con Massimo Coda che non si muoverà da Genova per l'Ascoli si assottigliano le alternative per rinforzare un reparto offensivo che sta rendendo meno delle aspettative. Per questo, come riporta Il Corriere Adriatico resta viva in casa bianconera la pista che porta Frank Tsadjout, classe '99 attualmente in forza alla Cremonese in Serie A. Il centravanti d'origine camerunense in massima serie ha però trovato poco spazio, appena 3 le sue presenze, e per questo potrebbe decidere di cambiare aria a gennaio e tornare in quell'Ascoli dove si era messo in luce lo scorso anno con quattro reti in 16 presenze.