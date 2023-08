Ex Milan, Frank Rijkaard esordiva con il Milan 35 anni fa

Oggi alle 21:50

Nella giornata di oggi ricorre il 35esimo anniversario della gara di esordio di Frank Rijkaard con la maglia del Milan. Il centrocampista olandese che ha fatto la storia del Diavolo giocando in rossonero per 5 stagioni, esordì il 21 agosto 1988 nella gara valida per il primo turno di Coppa Italia contro il Licata. Il Milan vinse 2-0 grazie alle reti di Virdis e Donadoni. Rijkaard giocò tutti i 90 minuti.