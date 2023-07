Ex Milan, il figlio di van Bommel giocherà nell'AZ Alkmaar

Fonte: tuttomercatoweb.com

È ufficiale dal primo luglio, ma era già stata annunciata all'inizio del mese precedente, la nuova avventura del figlio d'arte Ruben van Bommel. Il 18enne attaccante esterno, il cui padre è Mark ex centrocampista e attuale allenatore dell'Anversa campione del Belgio, lascia i cadetti del MVV di Maastricht e inizia un nuovo e prestigioso capitolo, sempre in Olanda ma questa volta in Eredivisie, con la maglia dell'AZ Alkmaar.