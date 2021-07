Ex Milan, il Venezia pensa a M'Baye Niang per l’attacco

Il Venezia punta su M'Baye Niang. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'operazione che porterebbe l'attaccante in arancioneroverde sarebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro ma il giocatore non ha ancora sciolto le riserve. L'ex Milan ha già parlato con Zanetti e la dirigenza del Venezia e deve solo decidere se accettare o meno.