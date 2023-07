Ex Milan, Kerkez nel mirino della Lazio: il giocatore gradisce la destinazione

Fonte: tuttomercatoweb.com

Operazione corsia di sinistra per la Lazio. La formazione biancoceleste è alla ricerca di rinforzi per la retroguardia. Oltre alla trattativa con la Juventus per il rientro di Luca Pellegrini, il club della Capitale starebbe battendo anche piste estere con un ex del Milan che potrebbe tornare a calcare i campi della nostra Serie A. Secondo quanto riporta Relevo, fra i profili sondati ci sarebbe Milos Kerkez

Il terzino di proprietà dell'AZ Alkmaar sarebbe il preferito di Maurizio Sarri con la dirigenza che a quel punto avrebbe imbastito una trattativa. La fumata bianca potrebbe essere anche dettato dal fatto che l'esterno basso vorrebbe vestire la casacca della Lazio, spinto anche dalla possibilità di giocare la prossima Champions League.