Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Nella giornata di mercoledì, il centrocampista ivoriano Franck Kessie sarà annunciato come nuovo giocatore del Barcellona. Lo scrive il Mundo Deportivo, ricordando come l’ormai ex Milan abbia firmato a parametro zero un contratto di quattro anni per 6,5 milioni di euro netti a stagione.