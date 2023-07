Ex Milan, la Juve avvia nuovi contatti per Franck Kessie

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto anche sul mercato della Juventus. La società bianconera ha messo nel mirino Franck Kessie al fine di rinforzare il proprio centrocampo. La Juve ha avviato nuovi contatti con il Barcellona per il centrocampista ex Milan, che rappresenta il rinforzo ideale per il reparto centrale bianconero. Cristiano Giuntoli proverà a prenderlo in prestito dal club catalano, ma prima dovrà fargli spazio ultimando alcune cessioni.