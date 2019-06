Ex Milan, la rata per Higuain può sbloccare Sarri alla Juve

Maurizio Sarri è promesso sposo alla Juventus e i contatti affinché l'affare si chiuda restano febbrili, secondo La Gazzetta dello Sport. I dialoghi tra l'entourage dell'allenatore toscano e il Chelsea vanno avanti, non si sono mai interrotti, si attende il lasciapassare del presidente Abramovich, che deve sbloccare l'impasse.

La questione indennizzo non sarebbe fondamentale per i vertici Blues, che vogliono mantenere la parola data e infatti anche ieri sono stati fatti dei passi in avanti. Per superare il tira e molla non è escludere che si tratti sulla rata da 9 milioni che il Chelsea deve versare alla Juventus per Gonzalo Higuain (la prima, altri 9 milioni, già versata al Milan). Si può decurtare da lì, è una ipotesi. Tutto, comunque, porta Sarri verso Torino.