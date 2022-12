Ex Milan, Nesta pubblica una foto con Ricardo Kakà

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Nesta, grande ex difensore rossonero, ha pubblicato su Twitter una foto scattata in Qatar, dove si trova per la fase finale del Mondiale, in compagnia di un altro grande ex campione del Milan, vale a dire Ricardo Kakà: "Amigo" la scritta che accompagna l'immagine pubblicata da Nesta.