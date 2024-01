Ex Milan, Niang vicinissimo al ritorno al Genoa

Il Genoa è ad un passo dal chiudere con l’Adana Demirspor per il francese Mbaye Niang che vestì la maglia del Grifone nella stagione 2014/2015 (quella della qualificazione europea poi svanita per motivi finanziari) Niang, che ha trent’anni, in questi primi sei mesi in Turchia ha disputato 20 partite segnando 8 reti.

Niang, nella scorse settimane, a L'Equipe ha confermato la propria intenzione di lasciare la Turchia: "Voglio andarmene. L'ho comunicato ai dirigenti. Chi mi circonda sta lavorando in questa direzione. Mi piacerebbe tornare in Ligue 1, per me è una priorità perché è un campionato che conosco e nel quale ho fatto bene. Per come sono fatto, è un obiettivo. Sono fiducioso".

L'ex Milan e Torino ammette che anche un eventuale ritorno in Italia è una possibilità: "Ho contatti concreti, ma soprattutto in Russia, Italia, Arabia Saudita... Le squadre? Il passato mi ha insegnato che in questo momento non ha senso comunicare i nomi dei club".