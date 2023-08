Ex Milan, oggi Brahim Diaz compie 24 anni: gli auguri del club rossonero

Oggi, 3 agosto, è il compleanno di Brahim Diaz, trequartista che ha giocato tre stagioni in prestito al Milan prima di rientrare questa estate al Real Madrid. In maglia rossonera, lo spagnolo, che oggi compie 24 anni, ha collezionato in tutto 124 presenze e segnato 18 gol. Ecco il post di auguri del club di via Aldo Rossi su Twitter: