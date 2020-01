Oggi, 9 gennaio, è il compleanno di Gennaro Gattuso: l'ex giocatore ed ex tecnico rossonero compie 42. Ecco il messaggio di auguri pubblicato dal profilo Twitter del club di via Aldo Rossi:

Join us in wishing a #HBD to Gennaro Gattuso who turns 42 today!



Tanti auguri per i tuoi 42 anni, Rino! #SempreMilan pic.twitter.com/K8rrm20bH4