Ex Milan, oggi Marco Simone compie 53 anni

L'esordio in Serie A di Marco Simone è datato 11 gennaio 1987, quando l'attaccante indossava la maglia del Como. Ma la vera e propria consacrazione ad alti livelli arriverà sono un paio d'anni dopo, quando Simone passerà al Milan per 6 miliardi di lire. All'inizio con Arrigo Sacchi non troverà grande continuità, mentre con Fabio Capello in panchina si ritaglierà uno spazio importante contribuendo in modo decisivo alla vittoria di tre scudetti. Nel '97, dopo esser stato vicino al Bayern Monaco, passa al PSG dove resterà per due stagioni, prima di accettare la corte del Monaco. Il primo anno nel Principato segnerà 21 reti, contribuendo in modo importante alla vittoria del campionato. Quindi nel 2001, dopo una seconda stagione al di sotto delle aspettative, tornerà in prestito al Milan senza però incidere a livello realizzativo. Chiuderà la carriera fra Monaco, Nizza e Legnano, prima di dedicarsi alla carriera da allenatore. Monaco, Losanna, Tours, Laval, Club Africain, Ratchaburi in Thailandia e Chabab Mohammédia le sue squadre in ordine temporale. In carriera ha vinto 4 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, una Coppa di Francia, 2 Coppe di Lega francesi, 2 Supercoppe francesi, un campionato francese, 2 Champions League (entrambe col Milan), 3 Supercoppa UEFA e 2 Intercontinentali. Oggi Marco Simone compie 53 anni.