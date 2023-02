Ex Milan, Roberto Baggio compie 56 anni. Gli auguri del Milan

Oggi compie 56 anni Roberto Baggio, leggenda del calcio che nella sua carriera ha militato anche nel Milan dal 1995 al 1997 segnando 19 gol in 67 partite complessive. Il Milan lo ha omaggiato così sui social: "Non contare le candeline pensa solo a goderti la giornata, Roby! Divinamente fortunati ad averti avuto con noi, auguri!"

Don’t count the candles, just enjoy your day Roby!



Divinamente fortunati ad averti avuto con noi! Auguri #SempreMilan

