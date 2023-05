Ex Milan, tanti auguri a David Beckham che oggi compie 48 anni

Oggi è il compleanno di David Beckham, ex giocatore rossonero che spegna 48 candeline. Con la maglia del Milan, l'inglese ha collezionato in totale 33 gare ufficiali, segnando anche due gol (contro Bologna e Genoa). L'ultima partita giocata con il Diavolo risale al 14 marzo 2010 quando si procurò lo rottura del tendine d'Achille.

Ecco il post di auguri del Milan su Twitter:

More than just a great footballer... have lots of fun today, Becks 🥳



Fuoriclasse in campo e fuori: auguri David 🎉#SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/INE0iLsh14