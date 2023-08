Ex Milan, tanti auguri a Giampaolo Pazzini!

Oggi spegne 39 candeline l'ex attaccante del Milan Giampaolo Pazzini. Il "pazzo" ha giocato in rossonero per tre stagioni dal 2012 al 2015: in questo lasso di tempo ha collezionato 86 presenze ufficiali totali e ha segnato 24 gol totali. In arrivo dai cugini dell'Inter, Pazzini salutò Milanello per approdare all'Hellas Verona.