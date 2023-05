Ex Milan, tanti auguri a Marek Jankulovski che oggi compie 46 anni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nato a Ostrava il 9 maggio 1977, Marek Jankulovski è stato uno dei più importanti calciatori della storia della Repubblica Ceca, nazionale con cui ha giocato quasi 80 partite dal 2000 al 2009. Cresciuto calcisticamente nel Banik Ostrava, è stato un terzino sinistro che ha costruito la sua carriera quasi esclusivamente in Serie A.

Dopo la partecipazione a Euro 2000 è il Napoli ad acquistarlo, su indicazione dell'allora allenatore dei partenopei Zdenek Zeman. Nonostante gli anni molto difficili dei partenopei Jankulovski riesce a mettersi in evidenza e nel 2002 si guadagna la chiamata dell'Udinese che lo acquista per circa 3.5 milioni di euro. In Friuli sono gli anni con Luciano Spalletti in panchina: tre stagioni sulla cresta dell'onda culminate col quarto posto nella Serie A 2004/05.

Nell'estate successiva lo acquista il Milan per 8.5 milioni di euro e in rossonero Jankulovski vivrà sei stagioni. Il 2007 l'annata più bella: vince la Champions League, poi la Supercoppa Europea e infine la Coppa del Mondo per Club. Qualche anno più tardi arriverà anche lo Scudetto, al termine della stagione 2009/10.

Ma proprio l'estate 2009 fu quella di un possibile trasferimento al Tottenham che negli anni successivi alimentò non pochi rumors e rimpianti. In quella occasione, infatti, il Milan poteva scambiarlo per un giovanissimo Gareth Bale. La trattativa durò diversi giorni, ma alla fine non se ne fece nulla perché i cinque milioni di euro di conguaglio chiesti dagli spurs furono ritenuti eccessivi.

Jankulovski tornerà a casa nel 2011, in quel Banik Ostrava che nel 2018 l'ha anche nominato direttore sportivo del club: è rimasto in carica fino all'estate 2020.