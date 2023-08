Ex Milan, tanti auguri a Mario Balotelli!

Mario Balotelli compie oggi 33 anni. Il bresciano, nativo di Palermo, festeggia oggi il compleanno da giocatore del Sion, in Svizzera. Per lui tre stagioni al Milan in due esperienze separate: la prima dal 2012 al 2014, la seconda nella stagione 2015-2016. In totale Balotelli ha vestito la maglia del Milan per 77 volte andando a segno in 33 occasioni.