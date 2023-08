Ex Milan, tanti auguri Jack Bonaventura! Il messaggio del club

Oggi in casa rossonera si festeggia il 34esimo compleanno di Giacomo Bonaventura, ex centrocampista rossonero che negli anni più difficili del Milan ha sempre rappresentato una luce positiva. Questo il messaggio del club rossonero all'attuale calciatore della Fiorentina: "Ha sempre portato il cuore Rossonero sulla manica: migliori auguri, Jack!". La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri all'ex rossonero.

Always wore the Rossonero heart on his sleeve: best wishes, Jack! #SempreMilan pic.twitter.com/vNh9XIZWGb