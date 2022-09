Ex Milan, tra i convocati della Svizzera c’è Nina Stapelfeldt

MilanNews.it

© foto di Fabrizio Cusa ufficio stampa Como Women

La nazionale femminile svizzera si sta preparando per la partita decisiva delle qualificazioni alla Coppa del Mondo con una rosa più ampia. L'allenatore Nils Nielsen ha convocato 26 giocatrici per il secondo turno degli spareggi europei per la Coppa del Mondo 2023, in programma martedì 11 ottobre 2022 al Letzigrund di Zurigo (ore 19:00). Nella lista c’è anche Nina Stapelfeldt, attaccante ex Milan che in estate ha firmato con il Como. Proprio su Nina Stapelfeldt il Ct della Svizzera Nielsen ha dichiarato: “Può fare la differenza”.