Ex Milan, tre anni fa l'ultima rete di Bonaventura in rossonero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tre anni fa si riprendeva il campionato post pandemia mondiale e il Milan scendeva in campo al Via del Mare di Lecce. La partita finì 4-1 per la squadra di Stefano Pioli e tra i marcatori va ricordato anche Giacomo Bonaventura che, in quell'occasione, segnò la sua ultima rete con la maglia del Diavolo. A fine stagione il suo contratto non fu rinnovato e Jack si trasferì alla Fiorentina dove gioca ancora oggi.