Ex Milan, Vranckx potrebbe rimanere al Wolfsburg ma incombe il Burnley

Dopo il mancato riscatto da parte del Milan, Aster Vranckx torna al Wolfsburg e con ogni probabilità per restarci. Il centrocampista belga è destinato a raccogliere il testimone lasciato da Felix Nmecha, traferitosi al Borussia Dortmund per 30 milioni. Il Kicker riporta le parole di Marcel Schafer, amministratore sport del club: "Parliamo di un giocatore molto buono che avrà la possibilità di mostrare le sue qualità e convincere l'allenatore". Sotto contratto fino al 2025, Vranckx piace al Burnley, neopromosso in Premier League.