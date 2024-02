F. Galli: "Buongiorno difensore da Milan. Camarda? Sta facendo passi da gigante"

vedi letture

Filippo Galli, ex difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per commentare l'attualità rossonera. Queste le sue principali dichiarazioni: "Camarda è un ragazzo che sta facendo passi da gigante, sta bruciando le tappe. Il gol al Cagliari con la Primavera è un’esecuzione di gran classe, efficacia, colpa e sensibilità nel comprendere quello che stava succedendo attorno. Poi sappiamo benissimo che lo step si vedrà fino in fondo quando sarà chiamato a giocare con più continuità, non ha ancora compiuto 16 anni è normale ci sia attesa e speranza per quello fatto vedere finora ma è un ragazzo ancora molto giovane. Secondo me non bisogna frenarla se dimostra di essere pronto ma Pioli e tutto lo staff penso conoscano bene quello che può sopportare dal punto di visto psicologico e mentale perché a quell’età aldilà di quello che può apparire a livello fisico ha ancora la faccia da bambino. Comunque quello che abbiamo visto finora lascia pensare che possa diventare un crack”.

Su Buongiorno, obiettivo di mercato del Milan: "Buongiorno l’ho visto poco giocare se non negli highlights, non ci ho messo gli occhi attentamente però è un po’ sulla bocca di tutti. È un difensore tosto, affidabile e con qualità certamente uno dei giocatori che può essere attenzionato da un grande club. È indubbio che potrebbe essere un giocatore interessante per il Milan".

Sul futuro di Pioli: "Io non ho punti di vista, lascio fare a voi le valutazioni e soprattutto alla società che ha il polso della situazione e saprà decidere per il bene del Milan. In ogni caso io ho grande stima di Pioli".