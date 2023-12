F.Galli: "Mi auguro che il Milan possa arrivare tra le prime quattro in classifica"

Dove vede il Milan a fine stagione? Filippo Galli, ex difensore, ex allenatore ed ex responsabile del settore giovanile rossonero, ha risposto così a questa domanda nell'intervista rilasciata a Tuttosport: "Mi auguro che il Milan possa arrivare tra le prime quattro in classifica, che alla fine è l’obiettivo dichiarato del club e pure del tecnico, Stefano Pioli".

Filippo Galli ha giocato ben 14 stagione nel Milan, collezionando in tutto 325 presenze e segnando anche 4 gol. Il suo palmares con la maglia rossonera è ricchissimo: 5 Scudetti (1987-88, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96), 3 Coppe dei Campioni (1988-1989, 1989-1990, 1993-1994), una Coppa Intercontinentale (1990), una Supercoppa Europea (1990) e una Supercoppa italiana (1989).