F.Galli: "Mi piacerebbe vedere Zirkzee con la maglia del Milan"

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha detto la sua sull'attacco del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "Il Milan attuale ha due attaccanti diversi ma con qualità evidenti. Anzi, per me Giroud e Jovic potrebbero anche giocare spesso insieme. Vedo meglio Giroud in area, mentre Jovic può stare qualche metro più indietro e lavorare in maniera differente. Non per caso a Bergamo, quando sono rimasti in campo insieme, il Milan è stato pericoloso. Il segreto è che, anche se Giroud non è più un ragazzo, anche se Jovic non è quello dell’Eintracht, entrambi vedono la porta. E questo nelle grandi squadre fa spesso la differenza.

A giugno, ovviamente, mi aspetto che arrivi un altro numero 9 e il Milan scelga un titolare differente per il suo attacco. Un giocatore pronto. Per come vedo io il calcio, credo serva un calciatore che sa giocare con la squadra e muoversi negli spazi stretti, oltre che fare gol. Per l’evoluzione del calcio, saper giocare a calcio può contare più del numero dei gol segnati. Un giocatore con quelle caratteristiche che mi piace molto è Zirkzee: mi piacerebbe vederlo da luglio con la maglia del Milan. Sicuramente, poi, riporterei a Milanello Lorenzo Colombo, che ha 22 anni ma al Milan è cresciuto. Credo abbia le qualità per poter far parte del gruppo di attaccanti del Milan per la prossima stagione. Poi, nel caso, starà a lui dimostrare di poter reggere una concorrenza di livello così alto".