F. Galli: "Milan, si sapeva che a Giampaolo sarebbe servito tempo"

"Io posso dire che sono tifoso milanista e quindi dispiaciuto di quello che sta accadendo". Raggiunto dai microfoni di TMW in quel di Coverciano, Filippo Galli commenta così le ultime del Milan, in attesa dell'esonero ufficiale di Marco Giampaolo: "Non è facile trovare una soluzione, speriamo davvero perché c'è tempo in questo campionato per arrivare al quarto posto, che è l'obiettivo del club in questa stagione".

Albertini ha parlato di confusione...

"Non lo so. Albertini ha detto così, diciamo che si sta cercando di trovare una soluzione a questioni tecnici. Si è cambiato l'allenatore, qualcuno dice che è successo presto: sapevamo che era un allenatore che aveva bisogno di tempo. Questo è il calcio, ci sono dei dirigenti che sono lì e devono prendere queste decisioni. Vedremo alla lunga".

L'arrivo di Pioli?

"Stefano lo conosco, è una persona molto decisa, al di là di quello che può sembrare da fuori. Da milanista spero sia la persona giusta, poi mi spiace per Giampaolo, al quale sono legato affettivamente".