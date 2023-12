F.Galli su Gabbia: "Non è molto veloce, ma sa leggere benissimo il gioco"

Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato così di Matteo Gabbia: "È indubbio che il legame può giocare a favore del Milan, proprio perché Matteo è un prodotto del settore giovanile. È nato centrocampista, poi è stato spostato a giocare come centrale per le sue capacità di costruzione dal basso, caratteristica che veniva apprezzata nei giocatori già allora. Dal punto di vista tecnico, Gabbia ha sicuramente buone qualità. Dal punto di vista difensivo, il suo punto più vulnerabile potrebbe essere quello di non avere una grande velocità, però compensa con una grande capacità di lettura delle situazioni di gioco: questo può tornare utile al Milan".

Gabbia ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle degli altri centrali che compongono il reparto offensivo rossonero?

"Non saprei, quello che posso dire che è un giocatore che sa leggere benissimo il gioco e questo compensa alcune altre piccole lacune che ha, come la velocità".