F.Galli verso Milan-Napoli di Champions: "Una vittoria così eclatante come quella al Maradona in campionato può ricalibrare gli equilibri"

MilanNews.it

In merito alla vittoria del Milan a Napoli e delle doppia sfida tra rossoneri e azzurri ai quarti di Champions League, Filippo Galli, ex difensore del Diavolo, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Premessa doverosa: il Napoli era e resta uno scoglio complesso nel cammino del Milan in Europa. Una vittoria così eclatante come quella del Maradona in campionato, però, può ricalibrare gli equilibri. E se è facile prevedere l’effetto che il 4-0 dell’altra sera potrà produrre sul Milan in vista della doppia sfida, c’è da capire che cosa è successo al Napoli: si è trattato di un cortocircuito o il crollo coi rossoneri è il segnale di un momento di difficoltà che può protrarsi oltre quei 90 minuti? Dove può arrivare il Milan? Se eliminerà il Napoli dovrà confrontarsi con il Benfica, che ha qualità ed esperienza a questi livelli, o con l’Inter in un derby storico come quello del 2003: durissima in entrambi i casi. Anche se superare la squadra che ha dominato in Serie A e che finora non ha sbagliato un colpo in Champions sarebbe benzina per il motore dei rossoneri: quando vai avanti giochi per vincere e la fiducia cresce in maniera esponenziale.